Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве

В столице 13 и 14 июля ожидается дождь с грозой. Синоптики прогнозируют усиление ветра — его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Горожанам рекомендуют быть осторожными: не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов. Лучше всего спуститься в метро, подземный переход или зайти в любое ближайшее здание.

Москвичей предупредили о сильной жаре

Водителям нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров. Кроме того, не рекомендуется парковаться рядом с деревьями, рекламными конструкциями или легкосборными сооружениями.