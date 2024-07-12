Собянин осмотрел инженерный центр автономного транспорта в Москве

Сергей Собянин и советник по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексей Кудрин осмотрели инженерный центр автономного транспорта «Яндекса».

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«“Яндекс” — одна из крупнейших технологических компаний нашей страны и, конечно, ключевой партнер Правительства Москвы в целом ряде направлений. Главное направление — это транспорт, это “Яндекс. Такси”, которое теперь уже хорошо знают не только в Москве, но и во всей стране. Это такие направления, как образовательные процессы: образовательные сервисы, электронные учебники. Это чат-боты, государственные сервисы, которые также мы делаем совместно», — рассказал Сергей Собянин.



Еще один совместный проект «Яндекса» и Правительства Москвы — развитие беспилотного транспорта, в том числе для доставки. Он уже доказал свою эффективность.

«Роботов-доставщиков будет все больше и больше с каждым годом на улицах Москвы. Ну и я надеюсь, что совместные проекты по беспилотному транспорту будут, конечно, активно внедряться и в городе, включая трамваи, автобусы и другие виды транспорта», — добавил Мэр Москвы.



Инженерный центр автономного транспорта «Яндекса» находится на западе столицы по адресу: Аминьевское шоссе, 4 а. В нескольких корпусах расположены лаборатории, сборочный цех, испытательный автодром и гараж. Здесь инженеры компании создают и тестируют автономные автомобили, роботов-доставщиков и складских роботов для логистических центров площадки «Яндекс Маркет».

Алексей Кудрин отметил, что «Яндекс» планирует расширить сотрудничество с городскими службами.

«“Яндекс” обеспечивает цифровизацию целого ряда секторов, предоставляет сервисы горожанам. Услугами пользуются миллионы граждан в день, — сказал Алексей Кудрин. — После сегодняшней встречи будет намечена новая программа совместного развития».



В соответствии с решением Правительства Российской Федерации и при содействии столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры компания «Яндекс» проводит испытания беспилотных автомобилей в реальных городских условиях на территории Москвы, Иннополиса Республики Татарстан и федеральной территории «Сириус».

«Город помогает испытывать беспилотные автомобили в реальных условиях мегаполиса. На сегодняшний день такие машины прошли 25 миллионов километров, из которых свыше 16 миллионов километров — по дорогам Москвы. Прошлым летом в Ясеневе “Яндекс” запустил роботакси. За три месяца эксперимента автомобили совершили больше 1700 поездок по району», — сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Автономные автомобили оснащены множеством сенсоров, включая лидары: они позволяют строить высокоточную карту города и определять расстояние до объектов с точностью до сантиметра. Инновационный транспорт можно эксплуатировать в любых погодных условиях, в том числе в дождь и снегопады.

Роботы-доставщики «Яндекса» впервые появились в Москве в 2019 году и с тех пор стали привычной частью городской среды в некоторых районах. Они предназначены для перевозки грузов весом до 20 килограммов. Сейчас их услугами пользуется более 200 магазинов и ресторанных сетей. Доставка осуществляется от двери до двери со скоростью от пяти до восьми километров в час. Для ориентирования в пространстве используются те же технологии, что и в автономных автомобилях.

Складские роботы работают в логистических центрах площадки «Яндекс Маркет», где берут на себя рутинные или потенциально опасные для людей задачи. Например, робот-инвентаризатор Spectro сканирует палеты, расположенные на высоких стеллажах, и заносит данные о том, где хранятся различные товары, в систему складского учета. Он справляется с инвентаризацией в сотни раз быстрее людей.

Робот Motus перевозит тяжелые грузы по складу. А самый новый робот Роборука может выполнять целый спектр задач: от разгрузки новой партии товаров до их подготовки к отправке покупателям. В этом роботу помогает разработанная в «Яндексе» нейросеть, благодаря которой он способен к самообучению. Например, если научить Роборуку брать ручку, робот сможет применить эти знания и к другим предметам.

Совместные проекты Правительства Москвы и «Яндекса» в транспортной сфере

Компания «Яндекс» — один из ключевых технологических партнеров Правительства Москвы в сфере развития транспорта. Благодаря поддержке столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры многие цифровые проекты «Яндекса» находят практическое применение в повседневной жизни пассажиров городского транспорта и автомобилистов.

Так, 20 июня 2024 года в сервисе «Яндекс Go» появилась возможность арендовать шесть тысяч электровелосипедов 2.0 сервиса городского проката «Велобайк». Для этого достаточно навести камеру на QR-код на велосипеде и начать поездку в приложении. Пользоваться электровелосипедами можно в большинстве районов Москвы, в том числе за пределами МКАД.

Электровелосипеды 2.0 легко отличить по ярко-оранжевому цвету. Их максимальная скорость достигает 25 километров в час. Базовая страховка включена в стоимость. В среднем через «Яндекс Go» совершается 4,7 тысячи прокатов в сутки.

Кроме этого, Правительство Москвы и «Яндекс» ведут совместную работу по вопросам развития сервисов краткосрочной аренды электросамокатов и автомобилей, регулирования сервисов курьерской доставки, а также в сфере такси и городского транспорта.

Такси

Сегодня в реестре Москвы и Московской области зарегистрировано более 190 тысяч легковых такси. Через сервис «Яндекс. Такси» в столице совершается более 1,3 миллиона поездок в день.

С 1 сентября 2023 года вступил в силу новый закон «О регулировании перевозок легковыми такси». Он на федеральном уровне обязал перевозчиков размещать в салоне легковых такси номера их записей в региональном реестре, подтверждающих право на пассажирские перевозки.

Благодаря взаимодействию Правительства Москвы и ООО «Яндекс Такси» была создана инфраструктура, обеспечивающая соблюдение нового законодательства. В результате заказы поступают только надежным перевозчикам, данные о которых есть в государственных информационных ресурсах. Стабильно снижаются показатели аварийности с участием легковых такси.

Кроме того, при поддержке города в 2023 году заработал проект по перевозке маломобильных граждан — в приложении «Яндекс Go» появился новый тариф «Специальный». Задействовано 50 минивэнов, оборудованных подъемниками кассетного типа, предназначенными для перевозки пассажиров-колясочников. Рассматривается возможность интеграции сервиса со службой «Социальное такси» ГУП «Мосгортранс».

С 2012 года Правительство Москвы оказывает финансовую поддержку столичным таксомоторным компаниям: выдает субсидии на компенсацию части затрат при покупке автомобилей по лизинговым и кредитным договорам. За 12 лет компании получили 2,25 миллиарда рублей, что помогло компенсировать затраты на покупку более 78 тысяч транспортных средств. В частности, в 2023-м в таксопарки партнера «Яндекс Такси» поставили около 3,2 тысячи новых автомобилей «Москвич».

Курьерские службы

Чтобы упорядочить работу сервисов доставки, столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры утвердил единый стандарт работы курьерских служб. Он включает требования к проверке личности и документов курьеров, внешнему виду, транспорту и соблюдению правил дорожного движения (ПДД), а также передаче информации о магазинах-складах, работающих в городе.

Согласно приказу ведомства к 1 октября на всех сумках и транспортных средствах курьеров, включая личные велосипеды, должны появиться номерные знаки, что позволит автоматически распознавать нарушения с помощью городских камер фото- и видеофиксации.

Кроме того, в августе 2024 года курьеры начнут регистрировать свои данные в комплексной информационной системе «Аналитика работы такси», а компании — передавать треки поездок курьеров в государственную информационную систему «Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы». С мая 2025 года все транспортные средства курьеров будут обязаны соблюдать ограничение скорости (25 километров в час) и автоматически снижать скорость в медленных зонах.

У велокурьеров, сотрудничающих с сервисами доставки «Яндекс Лавка» и «Яндекс Еда», появились велопомощники, которые следят за корректной парковкой велотранспорта, соблюдением ПДД, состоянием формы и транспорта курьера.

Помимо этого, в компании «Яндекс» появились велопатрульные — сотрудники, которые фиксируют нарушения на участках с интенсивным движением внутри Садового кольца. Выявленные нарушения направляют в группу разбора. В результате курьер получает информацию о нарушении и должен пройти обучение ПДД.

Самокаты

В Москве и ближайших к ней городах для аренды доступно 25 тысяч самокатов сервиса «Яндекс Go». Для повышения точности геопозиционирования и фиксации их на парковке разработан совместный проект по установке на велопарковках и других объектах городской инфраструктуры специальных ble-меток (блютус-маячков). В планах — подключить к этой системе такси и городской транспорт. Для повышения безопасности поездок прорабатывается реализация единой авторизации пользователей, в том числе с помощью портала mos.ru.

Кроме того, «Яндекс Драйв» и «Яндекс Go» регулярно проводят совместные городские мероприятия по повышению безопасности сервисов краткосрочной аренды электросамокатов и автомобилей. Так, ежегодно 25 августа на Северном речном вокзале проходит День каршеринга. Совместно с «Яндекс Go» на городских площадках и мероприятиях организованы бесплатные школы безопасного вождения электросамокатов.

В рамках развития концепции MaaS (мобильность как услуга) в 2022 году в приложениях «Метро Москвы» и «Яндекс Go» начал работать экспериментальный проект «МультиТранспорт» — единый абонемент для оплаты проезда в метро, на Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД), в наземном транспорте, на велосипедах, самокатах и в такси «Яндекс Go» в течение 30 дней.

Эксперимент реализует город совместно с компаниями «Яндекс», «Велобайк», Whoosh и Банком ВТБ. Единый тариф дает возможность пассажирам совершать мультимодальные поездки на разных видах транспорта с экономией до 30 процентов в месяц. В базовый тариф входит единый абонемент для проезда на всех видах городского транспорта, в том числе на электросудах. Вторую и дальнейшие опции пассажир может добавить в тариф в зависимости от своих предпочтений: безлимитный абонемент на самокаты и велосипеды, а также от 10 до 40 промокодов для поездок на такси «Яндекс Go» от станций метро, МЦК, МЦД и до них.

За время работы сервиса по подписке «МультиТранспорт» в столице совершили более 300 тысяч поездок на разных видах транспорта.

Совместные проекты Правительства Москвы и компании «Яндекс» в других сферах

В последние годы Правительство Москвы и компания «Яндекс» реализуют несколько совместных проектов, направленных на повышение качества услуг для жителей города в различных сферах.

В их числе — обработка запросов с помощью голосовых помощников. 70 процентов запросов москвичей в социальные службы в период пандемии COVID-19 были обработаны цифровым помощником «Яндекса» на базе искусственного интеллекта (ИИ). Ежегодно ИИ-сервисы «Яндекса» обрабатывают несколько десятков миллионов запросов — от вызова врача на дом до вопросов об эвакуированных авто и показателей счетчиков.

Сервис речевых технологий SpeechKit используется в голосовом помощнике мобильного приложения «Моя Москва» и цифрового ассистента «Москва».

Кроме того, разработан сервис «Умный помощник учителя». Он создан на основе технологии искусственного интеллекта YandexGPT — чат-бота, который поможет педагогам с решением рутинных методических и технических вопросов. Сервис будет интегрирован с цифровыми учебниками библиотеки «Московской электронной школы» («МЭШ») и инструкциями справки «МЭШ», а также сможет мгновенно давать подробные и точные текстовые ответы на запросы пользователей. Анализируя информацию из учебников и справочные данные, он подберет материалы к уроку, подготовит конспект и даже придумает тест. Ожидается, что сервис начнет работу в 2024/2025 учебном году.

Благодаря интеграции сервиса «Яндекс Учебник» и «МЭШ» обеспечен доступ к учебным материалам по информатике для учеников 5-11-х классов, что позволяет назначать и выполнять цифровое домашнее задание.

На платформе для подготовки к ЕГЭ по информатике на базе YandexGPT в 2023–2024 годах зарегистрировались 30,5 тысячи пользователей. Еще с 2019 года компания «Яндекс» — партнер городского образовательного проекта «ИТ-класс в московской школе». В 2023/2024 учебном году было проведено около 40 экскурсий в музее и офисе «Яндекса», которые посетили 550 школьников.

Благодаря интеграции мобильного приложения «Дневник “МЭШ”» с голосовым помощником «Алиса» учащиеся и родители смогут быстро получать детальную информацию о расписании уроков, оценках, домашних заданиях и датах предстоящих каникул. Помимо этого, цифровой помощник сообщит о лимите ежедневных расходов по карте «Москвенок», о том, сколько денег осталось на счете на текущий день либо другую дату, когда ребенок зашел в школу и во сколько вышел.

В разработке находится новый навык голосового помощника «Алиса» — голосовой ввод пациентом сведений о состоянии здоровья в электронную медицинскую карту.

А с помощью интеграции операционной системы «МЭШ» с браузером «Яндекса» теперь на школьных устройствах (ноутбуках, моноблоках в компьютерных классах, интерактивных панелях) учителя с домашней страницы имеют простой и быстрый доступ к возможностям «МЭШ», а также специальным сервисам компании «Яндекс», среди которых онлайн-библиотека «Букмейт», платформа онлайн-образования «Практикум» и курсы программирования «Лицей».

Благодаря ИИ-платформе «Поиск по архивам» нейросети компании «Яндекс» распознают архивные документы по генеалогии с 1694 по 1917 год и переводят их в машинописный формат. Это позволяет пользователям достаточно легко просматривать рукописные записи и находить сведения о своих предках и других интересующих их людях, просто вводя запросы в поисковую строку.

Платформа «Поиск по архивам» была создана в дополнение к онлайн-сервису «Моя семья» Главархива Москвы, который сегодня насчитывает более 11,5 миллиона страниц рукописных документов по генеалогии: метрических книг, ревизских сказок, исповедных ведомостей и брачных обысков. Всего на нем планируется опубликовать 16 миллионов страниц (17 тысяч дел). Сервисом «Поиск по архивам» воспользовались уже шесть миллионов человек. Сейчас процесс оцифровки продолжается — каждый месяц на платформе публикуют новые документы.

А после интеграции городского туристического сервиса Russpass с маркетинговыми сервисами компании «Яндекс» на портале ежемесячно публикуют более 11 тысяч событий «Яндекс Афиши».