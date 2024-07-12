Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в пятницу, 12 июля, поделилась кадрами с озорным поведением сивуча Дино.

В ролике ластоногий решил воспользоваться вниманием детской публики и немного подшутить. Сивуч медленно подплывает к панорамному стеклу, после чего издает негромкий рык.

— Дин, любимчик, давно не был у меня в ленте, — следует из подписи к публикации.



В марте пресс-служба Московского зоопарка поздравила с днем рождения тюлененка Бруни, которому исполнился один год. Бруни — первый серый тюлень, родившийся в столичном зоосаде. Детеныш почти не ел и стремительно терял вес. Было принято решение кормить Брауни вручную.

Зоопарк также поделился кадрами со спонтанным появлением тюленя из воды. На опубликованном ролике ластоногий резко выныривает из бассейна, ненадолго замирает, после чего решает вновь легким кувырком уйти под воду.

В январе зоопарк размести еще один ролик с Дино. На кадрах представитель семейства тюленевых плавает в воде, с особой внимательностью изучая пришедших посмотреть на него гостей.