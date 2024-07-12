Экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве в выходные распространили синоптики Гидрометцентра РФ. Газета.Ru

«13-14 июля в Москве сильная жара, температура 30-31 градус», - отмечается в предупреждении. Также метеорологи до 18:00 мск субботы, 13 июля, продлили действие в городе оранжевого уровня погодной опасности, который символизирует на прогностических картах опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. ТАСС

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что периоды жаркой погоды в России со временем станут длиннее, также увеличится количество других опасных природных явлений, вызванных изменениями климата. mir24.tv