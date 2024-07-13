Центр Москвы на выходные стал пешеходным

Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок в эти выходные стали пешеходными - на протяжении субботы и воскресенья на них пройдет фестиваль "Ешь. Гуляй. Дыши". Гостей ждет большая гастрономическая программа с угощениями от ресторанов, а также всевозможные развлечения - уличные спектакли, выступления музыкантов, шоу диджеев и многое другое.

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"С утра субботы и до вечера воскресенья в ресторанах и кафе, которые находятся на новом пешеходном маршруте, будут подавать семейные завтраки, обеды и ужины. Для тех, кто не любит сидеть на одном месте, выставят стойки с лимонадами, мороженым, закусками днем, а вечером - с коктейлями", - рассказывают в столичной мэрии.



Помимо еды будет еще много интересного. Например, по временному пешеходному маршруту расставят будки-караоке, чтобы каждый смог почувствовать себя артистом.

Любителей моды будут ждать на Тверском бульваре - там пройдет ночной маркет "Сделано в Москве", где представят около 20 российских брендов одежды, косметики, сувениров и аксессуаров. На Малой Бронной проведут чемпионат "Камень. Ножницы. Бумага", а еще сыграют в шахматы и настольный теннис под музыкальные выступления. На Большой Никитской можно будет сыграть в стрит-баскетбол и петанк, а также послушать диджеев.

Большинство площадок будут работать с 10 часов утра до 1 часа ночи, так что запланировать прогулку можно даже на поздний вечер. Полную программу фестиваля можно посмотреть на сайте.