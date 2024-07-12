Москва стала лучшим регионом по результатам ЕГЭ-2024

Москва стала лучшим регионом по результатам ЕГЭ в этом году, на втором месте - Московская область. В лидерах также Петербург, Татарстан, Краснодарский край и Тульская область, следует из проведенного ТАСС анализа итогов экзаменационной кампании-2024.

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На 300 баллов экзамен сдали выпускники из 20 российских регионов. В Москве таких ребят 14, в Подмосковье - четверо. Также такой результат получили по два выпускника из Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Тульской, Тюменской и Нижегородской областей, по одному - из Краснодарского и Алтайского края, Самарской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Кировской, Амурской, Свердловской и Челябинской областей, республики Калмыкия и Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме того, среди 300-балльников есть один выпускник из ДНР, где действует добровольный порядок сдачи ЕГЭ.

Максимальный балл с двух предметов на ЕГЭ набрали 587 выпускников из 68 регионов. Лидерами стали так же Москва и Подмосковье: 200 баллов получили 168 и 62 человека соответственно. На третьем месте - Санкт-Петербург, где 30 таких выпускников, на четвертом - Татарстан и Краснодарский край, там их по 21. На пятом месте - Самарская область, там 16 человек получили 200 баллов, шестое место поделили Нижегородская и Брянская области, где их по 15. Еще 14 ребят написали два предмета ЕГЭ на высший балл в Челябинской области, 13 - в Свердловской, и по 12 в Новосибирской, Оренбургской и Ростовской. Замыкает десятку республика Башкортостан - там ЕГЭ на 200 баллов сдали 11 выпускников.