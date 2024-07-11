Орнитолог заявил об опасной ситуации для московский птиц из-за ворон

В Москве напряженная обстановка, поскольку вороны нападают стаями на кладки яиц других птиц, слетков и маленьких животных. Об этом «РИА Новости» сообщил орнитолог Вадим Мишин.

Он отметил, что вороны «агрессивные и социальные».

«Нападают стаями, разоряют гнезда других птиц, выедают яйца, пожирают птенцов, расклевывают слетков. Хоть они и умные, и очень интересные, но все-таки подлые и крайне вредные», — сказал Мишин.



По его словам, вороны могут нападать и на других животных, если они маленького размера или ослаблены из-за болезни. Орнитолог указал, что стоит одной птице подлететь и клюнуть, то за ней последуют и другие, и в итоге они добьют жертву. В связи с этим Мишин призвал «контролировать популяцию ворон».