Изменится график поездов МЦД-1, МЦД-2 и четырех направлений МЖД

Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессов изменится с 12 июля в связи с развитием инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

Работы пройдут на станциях Фили МЦД-1 и Можайск, перегонах Москва-Товарная-Курская - Люблино-Сортировочное, Талдом - Лебзино, а также строительством путепровода к мелькомбинату.

"С 23:00 12 июля до 11:00 13 июля, а также с 22:40 13 июля до 10:40 14 июля назначены технологические "окна" на станции Фили. На время работ поочередно будет приостанавливаться движение по второму и первому главным путям. Одновременно будут вестись работы по строительству путепровода к мелькомбинату между остановочными пунктами Москва-Сити и Беговая, где производится устройство специальных инженерных конструкций, необходимых для надвижки пролетных строений", - говорится в сообщении.



Кроме того, на время работ временно будет приостанавливаться движение по второму главному пути на участке Фили - Москва-Бутырская, а поезда станут следовать по соседним путям. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, несколько электричек выведут из расписания.

"На перегоне Москва-Товарная-Курская - Люблино-Сортировочное 12-14 июля в период с 21:00 до 05:00 пройдут ремонтно-путевые работы на первом главном пути. Движение поездов будет организовано по соседним путям, что также отразится на расписании. Поезда МЦД-2 будут курсировать с увеличенным интервалом от и до Курского вокзала, а также от и до Царицыно. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок", - добавили в пресс-службе.



Кроме того, на станции Можайск и однопутном перегоне Талдом - Лебзино с 15 по 31 июля, за исключением выходных дней, будут вестись работы по модернизации объектов энергообеспечения. Так, на станции Можайск технологические "окна" назначены в дневное время - с 12:10 до 14:20, движение поездов на перегоне Бородино - Дорохово будет организовано по одному пути в реверсивном режиме, что отразится на расписании некоторых поездов дальних маршрутов. На перегоне Талдом - Лебзино - с 10:30 до 14:30. В связи с этим ряд поездов проследует по укороченному маршруту.