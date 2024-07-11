Собянин утвердил проект реконструкции двух улиц на Пресне

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 июля, утвердил проект реконструкции двух улиц — Сергея Макеева и 2-й Звенигородской.

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Глава города сообщил, что на участках от Звенигородского шоссе до Шмитовского проезда будет организовано двухполосное движение, размещены светофоры и обустроены наземные пешеходы. Также там появятся новые остановки общественного транспорта.

Работы по восстановлению улиц направлены на улучшение транспортного обслуживания деловых центров «Москва-Сити» и «Сити-2», а также Пресненского района, следует из публикации в Telegram-канале мэра.

В Москве также утвердили проект планировки участка улично-дорожной сети от 1-й Хуторской улицы до Старого Петровско-Разумовского проезда. Реконструируют около одного километра улично-дорожной сети, включая 1-ю Хуторскую и Башиловскую улицы, по две–три полосы движения в каждом направлении.

В Москве начнут действовать пять новых выделенных полос для городского транспорта с 27 июля. Их введут в центре, на юге, востоке и юго-востоке столицы, а также в Зеленограде. Их протяженность — более 1,5 километра.