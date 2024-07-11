Сергей Собянин: в Зеленограде будут благоустроены две зоны отдыха

В Зеленограде рядом с прудом Быково Болото будет создан единый спортивный кластер, а у Школьного озера обновят пляж. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что зону отдыха у пруда Быково Болото благоустроили в 2017 году, но сейчас инфраструктура требует обновления, так как «это довольно популярное место отдыха у жителей».

«Существующее зонирование мы сохраним. На месте имеющихся спортивных зон создадим единый кластер с площадками для различных видов спорта. Помимо теннисного корта и скейт-парка установим тренажеры для воркаута, обустроим пространство для игры в настольный теннис и площадку для волейбола, разместим поле для мини-футбола. Детей порадуем обновленной площадкой с современными игровыми комплексами и качелями», - пояснил Сергей Собянин.



При этом сам пруд будет почищен, специалисты проведут работы по углублению дна и созданию самоочищающейся экосистемы при помощи высаживания разных видов растений.

Работы по реабилитации будут проведены ГУП «Мосводосток» и на озере Школьное, которое является любимым местом отдыха жителей Зеленограда. Здесь, помимо работ непосредственно с озером, будет очищен пляж, укреплен берег и реконструирован мост через плотину, установлены лавочки с навесами, качели и создана фотозона, отметил мэр Москвы.

«Пляжную зону увеличим и оборудуем удобными лежаками под навесами и раздевалками. Для безопасности отдыхающих установим новый спасательный пункт с вышкой и место для размещения медиков. Также в зоне отдыха появится площадка с летним кафе», - поделился планами Сергей Собянин.



Проект благоустройства озера Школьное предусматривает и создание спортивных площадок для игры в волейбол, мини-футбол, настольный теннис и катания на роликовых коньках. Для детей будут построены сказочный дворец и космический корабль со спиральными лестницами, горками и качелями, а также создана научно-тематическая площадка с интерактивными элементами, позволяющая в числе прочего ознакомиться с устройством электрической цепи и изучить азбуку Морзе.

«У собак тоже появится место для игр и тренировок – с современными снарядами: трубой, барьерами, трамплинами, лабиринтом и другим оборудованием. Чтобы отдыхать у озера было приятно и осенними вечерами, территорию дополнительно осветим», - пообещал Сергей Собянин.



Он также отметил, что в Зеленограде уже благоустроили зону отдыха между Панфиловским парком и Панфиловским проспектом. Обновили дорожки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, привели в порядок популярную «Тропу здоровья», а также обустроили площадку для выгула собак.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что до конца года в Москве должен быть закончен первый этап благоустройства Парка Горького: приведена в порядок Пушкинская набережная. По словам мэра, сейчас она представляет собой «большую полосу асфальта», что не соответствует стандартам современного мегаполиса. После Пушкинской набережной планируется провести работы и в других частях парка, а Пионерский пруд сделать пригодным для купания.