В Москве открыли более 70 новых площадок для бесплатных тренировок

В Москве открылись 72 новые площадки для бесплатных тренировок на открытом воздухе в рамках проектов «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В рамках проекта «Мой спортивный район» в столице появились десять новых площадок для занятий фитнесом, футболом, волейболом, баскетболом и бадминтоном, еще столько же - для занятий бегом. Также открылись десять точек для тренировок по боевому искусству ушу.

Тренировки проходят в партнерстве с Московской городской федерацией ушу по средам с 19:00 до 20:00 и по воскресеньям с 11:00 до 12:00. Занятия рассчитаны на взрослых и детей от шести лет. В основе ушу лежат приемы кулачного боя и фехтования, а также разные направления традиционной борьбы и акробатики.

В рамках проекта «Спортивные выходные» открылись 42 новые площадки для бесплатных тренировок. Занятия по растяжке, йоге, танцевальные и функциональные тренировки проходят по субботам и воскресеньям.

Кроме того, по вторникам и четвергам с 19:00 до 20:00 проводятся танцевальные тренировки на причалах Нагатинского Затона, Братеевской набережной, Краснопресненской набережной и набережной в парке «Печатники». На набережной Марка Шагала проводятся занятия по йоге.

Зарегистрироваться на тренировки можно на сайтах проектов «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные».

В мэрии сообщали, что в рамках спортивных проектов в Москве работают 186 площадок для бесплатных тренировках. В летних занятиях приняли участие уже около 20 тысяч человек.