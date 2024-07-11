Для москвичей проведут фестиваль фитнеса с известными артистами

В музее-заповеднике «Коломенское» 27 и 28 июля пройдет третий DDX Fitness FEST. В его программе — более 150 групповых тренировок, розыгрыши подарков, встречи с популярными блогерами и выступления известных артистов, сообщили организаторы «Ленте.ру».

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На большой территории фестиваля гостей ждут ниндзя-гонка, нерф, лазертаг, духовные практики и танцевальные тренировки: DDX Party, Bodycombat со спецэффектами, Bodyballet под симфонический оркестр и другие.

Посетители смогут подкрепиться в зоне фудкорта, поучаствовать в играх народов мира и послушать лекции на образовательных площадках. В арт-пространстве пройдут мастер-классы по рисованию, гончарному мастерству и изготовлению свечей. Дети смогут поиграть в настольные и активные игры, сделать аквагрим и повеселиться с аниматорами.

Также все желающие смогут сделать анализ состава тела с помощью аппарата Inbody.

Телеведущий Роман Каграманов проведет интерактивное шоу «Интуиция» прямо на главной сцене. Хедлайнерами DDX Fitness FEST в этом году станут Artik & Asti (Seville), DJ Smash и Диана Арбенина. Посетители фестиваля смогут насладиться их выступлениями в вечернее время.

Популярные блогеры — молодая семья Настя и Даня Титовых выступят на главной сцене и устроят гендерный баттл. Лайфстайл блогеры Саша Теслонд и Лиза Барашек примут участие в паблик-ток лектория на тему фитнеса и устроят автограф сессию.