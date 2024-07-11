В Аптекарском огороде расцвели какао-деревья

В Викторной оранжерее "Аптекарского огорода" начали цвести шоколадные деревья, рассказали представители Ботанического сада МГУ в телеграм-канале. ⠀

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Урожай созреет спустя некоторое время. Количество плодов будет напрямую связано с числом опыленных цветков. При этом сам процесс опыления происходит искусственно. Специалисты переносят пыльцу с одного цветка на рыльце другого с помощью кисточки.

Плоды какао-деревьев крепятся непосредственно к их стволу, а не к ветвям. Такое явление называется каулифлория. По форме они напоминают лимон, вытянутую дыню или огурец. ⠀

Внутри каждого их таких плодов находится от 20 до 60 какао-бобов, которые окружены светлой мякотью. Они необходимы для приготовления какао-массы, какао-порошка и шоколада.

В благоприятных условиях эти деревья могут плодоносить на протяжении всего года с 5 лет.

В начале июня в "Аптекарском огороде" расцвело розовое дымное дерево. Речь идет о скумпии обыкновенной, которая растет у Зеркального канала. Вытянутые ножки ее цветков густо покрыты большим количеством тонких розоватых волосков.