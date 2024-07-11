Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в предстоящие выходные из-за смены циклонов в столице прогнозируются дожди, но 30-градусная жара при этом продолжится.

«В субботу и воскресенье возможен кратковременный дождь от небольшого в ночные часы до умеренного в послеполуденные», — поделилась специалист в интервью Радио Sputnik.



По ночам температура составит +17…+19 °С, днём в субботу — +29…+31 °С, в воскресенье — +30…+32 °С.

В последней декаде июля рекордные значения температуры не прогнозируются, заключила Позднякова.

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