Синоптик Позднякова пообещала 30-градусную жару и дожди на выходных в Москве
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в предстоящие выходные из-за смены циклонов в столице прогнозируются дожди, но 30-градусная жара при этом продолжится.
«В субботу и воскресенье возможен кратковременный дождь от небольшого в ночные часы до умеренного в послеполуденные», — поделилась специалист в интервью Радио Sputnik.
По ночам температура составит +17…+19 °С, днём в субботу — +29…+31 °С, в воскресенье — +30…+32 °С.
В последней декаде июля рекордные значения температуры не прогнозируются, заключила Позднякова.
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