Индекс ультрафиолета в Москве достигнет показателей Ялты

В пятницу, 12 июля, в Москве ожидается рекордный индекс ультрафиолета. Как рассказала в своем Telegram-канале ведущий специалист информагентства «Метеновости» Татьяна Позднякова, показатель сравняется с ялтинским.

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Так, ближе к полудню индекс ультрафиолета достигнет значения 7. Именно такой фиксируется в Ялте 11 июля. Позднякова призвала жителей носить солнцезащитные очки и избегать солнечных ожогов во время нахождения на пляжах.

Специалист также рассказала, что в столичный регион по периферии антициклона проник прохладный, сухой и чистый арктический воздух. Именно этим объясняется яркая синева утреннего неба — такие воздушные массы обладают большой прозрачностью. Они же и легко пропускают ультрафиолет.

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На фоне этого воздух в Москве минувшей ночью остыл. Например, на Балчуге зафиксировали 18,6 градуса, на ВДНХ — 13,7 градуса, в Бутово — 10,5 градуса.