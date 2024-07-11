$87.86-0.1595.32-0.02
Почта

Листопад начался в Москве по одной причине

Из-за жары в столице начался листопад, рассказал причину агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Листопад начался в Москве
© Мослента

Он назвал редким такой случай, когда листья опадают в начале июля. Вильфанд отметил, что обильные дожди в июне и недавние осадки снизили риск возникновения природных пожаров в регионе, так как почва пропитана влагой. Но если жара продержится еще хотя бы неделю, уровень пожароопасности может вырасти.

Синоптик пообещала 30-градусную жару и дожди в Москве

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что жара в Москве продержится до конца недели, однако на выходных жителей и гостей столицы ждет смена антициклонов. Днем в субботу, 13 июля, воздух прогреется до 29-31 градуса, а в воскресенье, 14 июля, — до 30-32 градусов. В эти дни произойдет смена одного антициклона на другой.

Новости Москвы
Татьяна Позднякова
Роман Вильфанд