Москвичам назвали способы пережить жару

Жителям Москвы в связи с жаркой погодой следует быть осторожнее и внимательнее. Об этом сообщили в региональном МЧС.

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По данным спасателей, в дневные часы 11 и 12 июля в Москве ожидается сильная жара. В связи с этим рекомендовано надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени.

«Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем. Будьте внимательны и осторожны», — добавили в МЧС.



Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что жара в столице продержится до конца недели, однако на выходных жителей и гостей Москвы ждет смена антициклонов. Во второй половине июля и в августе москвичам следует быть готовыми к частым грозам.