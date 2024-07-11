Москвичей предупредили о смене погоды в выходные

Жара в Москве продержится до конца недели, однако на выходных жителей и гостей столицы ждет смена антициклонов. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

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По ее словам, днем в субботу, 13 июля, воздух прогреется до 29-31 градуса, а в воскресенье, 14 июля, — до 30-32 градусов. В эти дни произойдет смена одного антициклона на другой.

«В субботу и воскресенье возможен кратковременный дождь от небольшого в ночные часы и до умеренного в послеполуденные. Ночи будут довольно теплые, минимальная температура в Москве — 17-19 градусов», — проинформировала синоптик.



Она добавила, что во второй половине июля и в августе москвичам следует быть готовыми к частым грозам, однако в целом до конца лета погода в столице будет в пределах климатической нормы.

Ранее Позднякова предупредила, что жара в Москве может задержаться на пару недель. По ее словам, в эти дни москвичи могут не надеяться на частые осадки.