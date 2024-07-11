С начала года количество кафе и ресторанов в Москве увеличилось почти на 600 заведений

За первую половину 2024 года в столице количество новых кафе и ресторанов увеличилось почти на 600, а их общее количество превысило 22 тысячи. Сфера общественного питания — одна из самых динамично развивающихся отраслей городской экономики. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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«Москва — это поистине гастрономическая столица: с 2010 года число предприятий питания в городе увеличилось почти в три раза и продолжает расти. Сейчас в заведениях общественного питания количество посадочных мест превышает 850 тысяч», — отметил глава ведомства.



Согласно статистике Департамента, прирост новых кафе и ресторанов с января по июнь, в три раза превышает показатель прошлого года за тот же период.

Сегодня в городе можно найти кухни практически всех стран мира, а свыше двух тысяч заведений специализируются исключительно на национальных русских блюдах. При этом множество предприятий общественного питания, которые так себя не позиционируют, включают в меню традиционные для нашей страны пирожки, жареную картошку с грибами, вареники и пельмени. Они неизменно пользуются спросом среди посетителей.

Город оказывает поддержку рестораторам и владельцам кафе. Среди основных мер — льготные налоговые условия и выгодное кредитование малых и средних предприятий. В этом году действует специализированная программа для предприятий, украсивших фасад к лету: они смогут принять участие в традиционном конкурсе на лучшее сезонное оформление и подать заявки на получение грантов.