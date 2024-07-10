МЧС предупредило о сильной жаре в Москве

Сильная жара до плюс 31 градуса ожидается в Москве 11 и 12 июля. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС.

«В дневные часы в четверг и пятницу в Москве ожидается сильная жара до 30-31 градусов тепла», — говорится в тексте.



На этом фоне спасатели призвали москвичей надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени. Кроме того они напомнили о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.