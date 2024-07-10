Собянин сообщил о старте реставрации усадьбы «Кузьминки»

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 10 июля, сообщил о начале реставрационных работ в усадьбе «Кузьминки», расположенной на юго-востоке столицы.

— Это одна из знаменитых столичных усадеб с удивительным парком. До 1917 года «Кузьминки» были родовым имением князей Голицыных. На ее территории самое большое количество объектов культурного наследия среди московских усадеб — порядка 40, — написал в своем Telegram-канале мэр.



Глава города отметил, что в текущем году планируется восстановить 19 объектов. Сейчас специалисты приступили к реставрации гротов. Также намечено привести в порядок Арочный мост, Ванный домик, Музыкальный павильон и Львиную пристань.

По окончании реставрации в усадьбе откроются выставки. Здесь также появятся локации для проведения концертов и праздников.

Несколькими днями ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что инвесторы восстановят 11 исторических зданий в центре Москвы по льготной программе.

Дом купца А.В. Крупенникова в Басманном районе также отреставрирует инвестор. Это здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.