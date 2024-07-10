Собянин поздравил выпускников с окончанием ЕГЭ

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием единого государственного экзамена (ЕГЭ). Поздравление опубликовано в официальном Telegram-канале мэра.

«Поздравляю всех выпускников с окончанием ЕГЭ! В этом году единый государственный экзамен сдавали почти 67 тыс. москвичей. 100-балльный результат показали 2 тыс. 240 ребят, 200 баллов за два экзамена набрал 171 выпускник, а 16 человек получили 300 баллов за три экзамена», – написал Сергей Собянин.



Так, выпускница Бауманской инженерной школы №1580 в Чертаново Северном Александра Оглоблина набрала максимальные баллы: 400 за четыре предмета – русский язык, профильную математику, физику и информатику.

Как отметил мэр, по сравнению с 2023 годом стало больше ребят с высокими баллами. Свыше 40% выпускников показали отличные результаты по профильной математике и физике. При этом количество тех, кто не достиг минимального порога, сократилось на 20%.