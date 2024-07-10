Семейный фестиваль «Вкус лета» пройдет 20–21 июля в «Три вокзала. Депо»
20–21 июля в «Три вокзала. Депо» на Новорязанской улице пройдет семейный фестиваль «Вкус лета».
Пространство гастроквартала будет разделено на несколько зон. В спортивной гости фестиваля смогут посетить танцевальные мастер-классы от Todes, открытые тренировки от вице-чемпионки мира по фитнесу Элеоноры Алибаевой, проекта «Спортивные выходные», блогера Никиты Серова, а техно-йогу от студии 128bpm.
Для самых маленьких гостей будет организована «Территория детства» с развлечениями: знакомство с Бубой, мастер-класс с героями из мультсериала «Три кота», настольные игры издательства «Эврикус», аниматоры и викторины.
Посетителей ждут встречи с авторами, чтения стихотворений в рамках открытого микрофона, игры, обсуждения и наша активность «Свидание с книгой вслепую», в которой будут задействованы сами посетители фестиваля. В числе гостей: психолог Екатерина Тур, москвовед Виталий Калашников и таролог Алексей Гришин.
Гостей ждет множество розыгрышей от партнеров. Кроме того, на фестиваль можно прийти вместе с домашними питомцами, для которых будет отведена отдельная pets-зона, где они смогут подкрепиться и поиграть.
В рамках концертной программы фестиваля выступят Lx24, Стас Пьеха, Никита Киоссе, Фейгин, Daasha, МИЧЕЛЗ, НайдИ, ТЕ100СТЕРОН и секретный гость.
Вход на фестиваль свободный по регистрации на сайте.