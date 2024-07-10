Якутский национальный праздник Ысыах пройдет в Москве 13 июля

Главный национальный праздник Якутии Ысыах традиционно пройдет в Московском музее-заповеднике «Коломенское». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

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В этом году организаторы фестиваля намерены побить прошлогодний рекорд, поэтому на территории в три тысячи квадратных метров будут работать более 10 площадок, где каждый сможет найти развлечение по душе.

Организаторами мероприятия выступают Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации и Благотворительный фонд ветеранов Крайнего Севера «Эрэл (Надежда)» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и ГБУ «Московский дом национальностей».

Празднование приурочено к Году семьи в России и Году детства в Якутии. Гостей ждут праздничный концерт, выставка-ярмарка, дегустация якутских деликатесов, спортивные соревнования, розыгрыш призов, мастер-классы и многое другое. Официальное открытие мероприятия начнется в 11:00 с торжественной церемонии — обряда благословения алгыс, зажжения огня и театрализованного представления.

Кроме того, 6 июля в парке «Останкино» состоялся Белорусский праздник Купалье. Традиционно в этот день проводили специальные обряды очищения, собирали целебные травы и водили хороводы.