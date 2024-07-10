Движение поездов МЦД-1 изменится на двух направлениях с 12 по 14 июля

Расписание движения поездов на Белорусском и Савеловском направлениях МЦД-1 изменится с 12 по 14 июля с 21:00 до 11:00. Об этом в среду, 10 июля, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На Белорусском направлении часть составов дальнего пригорода будет отменена. Некоторые поезда проследуют лишь от и до Белорусского вокзала и Филей. Интервалы движения увеличатся от 15 до 40 минут.

На Савеловском направлении часть составов уберут из расписания, а некоторые поезда пойдут укороченными маршрутами от и до Савеловского вокзала. Интервалы движения будут частично увеличены до 20 минут.

Москвичей и гостей столицы призвали следить за расписанием в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт», следует из публикации.

Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 также изменится с 12 по 14 июля. Изменения будут действовать с 21:00 до 5:00.

По субботам и воскресеньям, 13, 14, 20 и 21 июля поезда на Нижегородском и Калужском направлениях четвертого Московского центрального диаметра будут ходить по измененному расписанию. Это связано с ремонтными работами на станции Железнодорожная.