Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробности о благоустройстве парка Горького.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Сегодня парк пользуется огромной популярностью. Ежегодно его посещают около 30 млн человек. Для создания более современных и комфортных условий отдыха мы приступили к очередному проекту благоустройства», — отметил мэр.



По его словам, предусмотрено несколько этапов. В этом году планируется обновить Пушкинскую набережную, территорию у Пионерского пруда и участок Нескучного сада.

На Пушкинской набережной планируется установить многофункциональные павильоны, напоминающие круизный лайнер.

«В них будут творческие коворкинги, сувенирные лавки, игровые зоны для детей, кафе и рестораны», — добавил Собянин.



Ранее 360.ru сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ходе благоустройства парка Мира в Коломне. Работы должны быть завершены к августу.