Фестиваль летних игр на Тверском бульваре пройдет с 10 по 14 июля

В рамках проекта «Лето в Москве» на Тверском бульваре с 10 по 14 июля будет проходить фестиваль летних игр. Посетителей фестиваля ждут танцы, игры, спектакли, большой выбор спортивных товаров и творческие мастер-классы.

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Так, для поклонников спорта в столице 10 и 12 июля в 15:00 пройдут занятия по футбольному фристайлу. А 11 и 13 июля в 18:00 и 15:00 соответственно пройдут веселые эстафеты.

У памятника поэту Сергею Есенину будут располагаться творческие мастерские по дизайну летних игрушек.

Для детей старше пяти лет до конца недели с 15:00 по будням и с 12:00 по выходным в творческой лаборатории будут организованы мастер-классы по созданию игр-бродилок по популярным сказкам. Всего на Тверском бульваре пройдет более 50 часов различных тренингов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Более 50 тысяч человек посетили бассейны, обустроенные в рамках фестиваля «Лето в Москве», на территории площадок «Московских сезонов» и в парках города за первый месяц работы. В этом году новые локации разместились, в частности, в 16-м микрорайоне Зеленограда, в районах Куркино, Коптево, Некрасовка, Гольяново, Теплый Стан, Вешняки и других.