Ешь, гуляй, дыши: несколько улиц в центре Москвы станут пешеходными в выходные

В ближайшие выходные горожан и гостей столицы ждет большая гастрономическая, спортивная и развлекательная программа фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши» в рамках проекта «Лето в Москве». На два дня улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок станут пешеходными.

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Гастрономическое путешествие по центру столицы

С утра субботы и до вечера воскресенья в ресторанах и кафе, которые находятся на новом пешеходном маршруте, будут подавать семейные завтраки, обеды и ужины. Для тех, кто не любит сидеть на одном месте, выставят стойки с лимонадами, мороженым, закусками днем, а вечером — с коктейлями. Гости смогут пройти по единому гастрономическому маршруту, охватывающему практически весь центр города. Средства, которые будут выручены предпринимателями за два дня, пойдут на нужды фонда специальной военной операции.

Больше чем прогулка

Кроме гастрономической программы, посетителей ждет множество развлечений для всей семьи, в том числе театрализованные представления, танцы, выступления уличных музыкантов, шоу диджеев, детские викторины, игра в стритбол и петанк, настольный футбол и теннис, а также шахматы, шашки и нарды. На маршруте будут расставлены будки-караоке, чтобы каждый желающий смог почувствовать себя настоящим артистом.

Тверской бульвар превратится в точку притяжения любителей моды: на ночном маркете «Сделано в Москве» представят около 20 отечественных брендов одежды, косметики, сувениров и аксессуаров.

Выходные без автомобиля

Для проведения фестиваля изменят схему движения транспорта. Так, с 06:00 13 июля до 23: 59 14 июля будут закрыты для проезда улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка, а также Газетный переулок.

Ограничения коснутся и прилегающих переулков. Например, таких как Малый Козихинский, Дмитровский, Малый Кисловский, Брюсов, Романов, Леонтьевский, Калашный, Спиридоньевский, Глинищевский, Козицкий, Петровский, Вознесенский, Средний Кисловский, Никитский переулки, а также Большая Бронная улица.

Помимо этого, на улицах Малой Бронной, Большой Никитской, Большая Дмитровка, в Газетном, Камергерском, Глинищевском переулках и Тверском проезде запретят движение велосипедов и самокатов, гироскутеров, моноколес.

На участках перекрытий ограничат парковку (в том числе для резидентов) с 00:00 12 июля до 23: 59 14 июля.

На такси к местам проведения фестиваля можно будет проехать по улицам Садовой-Кудринской, Воздвиженке, Моховой, Охотный Ряд, Тверской, Петровке, а также по Тверскому и Страстному бульварам.

Центральная часть мегаполисов с качественной транспортной доступностью подходит для организации пешеходного пространства. Здесь легче дышать из-за отсутствия выхлопных газов и можно приятно провести время.

В Москве стали пешеходными после реконструкции Никольская улица, участок Крымской набережной и другие места. Набережная Тараса Шевченко уже седьмой год подряд с весны по осень становится пешеходной. В этом сезоне она открыта для прогулок с 28 апреля по 28 октября в праздничные и выходные дни. Более пяти тысяч горожан и туристов могут безопасно гулять в одном из живописных мест столицы.