Москвичам рассказали, когда в столице спадет жара

До конца этой недели в Москве будет жарко. Такая погода в столице будет преобладать весь июль. Температура воздуха будет понижаться только во время дождей, рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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Пока на температуре осадки не отразились, однако в ближайшее время связанные с холодным фронтом дожди все-таки немного снизят жару. Завтра будет на три градуса прохладнее, чем сегодня, пообещал Ильин. В течение суток ожидается до 21-26 градусов.

Однако после небольшого снижения температура вновь начнет расти и дойдет до +32 градусов. До выходных и в субботу будет жарко.