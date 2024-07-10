Новые карты «Тройка» с пейзажами города выпустили в Москве

Жители столицы могут приобрести новый дизайн карты «Тройка», разработанную совместно со студией имени Митрофана Грекова. Об этом в среду, 10 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Мы выпустили восемь новых тематических карт «Тройка», — рассказал Ликсутов.



По его словам, на них изображены живописные пейзажи столицы и других регионов страны. Карты с новым дизайном можно приобрести в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», на стойках «Живое общение», а также на маркетплейсах: Яндекс.Маркет, OZON, Мегамаркет и Wildberries, следует из сообщения в Telegram-канале.

8 июля выпустили новую тематическую карту «Тройка», сделанную ко Дню семьи, любви и верности. Ее выполнили в нежном розовом цвете и украсили разноцветными сердцами.

Кроме того, тематические транспортные карты «Тройка» выпустили в Москве в честь 20-летия Федерального агентства морского и речного транспорта. Также в начале июня в Москве выпустили тематическую карту «Тройка» в честь 40-летнего юбилея музея-заповедника «Царицыно». На карте изображена видовая фотография «Царицына».