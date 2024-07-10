Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях изменится с 12 по 14 июля

Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2 изменится с 12 по 14 июля. Изменения будут действовать с 21:00 до 5:00. Об этом в среду, 10 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На Курском направлении большая часть поездов будет следовать укороченными маршрутами от и до Царицыно и Перервы. Интервалы движения увеличат до одного часа. Часть поездов в вечернее время не будет останавливаться на станциях Покровская, Красный строитель, Битца, Бутово, Щербинка, Остафьево, Силикатная.

На Рижском направлении интервалы частично увеличат до 24 минут. При этом большая часть поездов следует от и до Курского вокзала. Во время «окон» будет закрыт путь в сторону области на участке между Курским вокзалом и Люблино, передает Telegram-канал «Дептранс Оперативно».

По субботам и воскресеньям, 13, 14, 20 и 21 июля поезда на Нижегородском и Калужском направлениях четвертого Московского центрального диаметра будут ходить по измененному расписанию. Это связано с ремонтными работами на станции Железнодорожная.

Также изменится расписание движения поездов с 1 июля на четырех радиальных направлениях Московской железной дороги, а также третьем Московских центральных диаметрах.