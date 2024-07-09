Почти 55 млн выписок из ЕГРН выдано в Москве за январь – июнь

За I полугодие 2024 года в столице выдано более 54,9 млн выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве.

«К I полугодию 2023 года показатель увеличился на 10 млн выписок. Такой рост во многом обусловлен переходом на электронный формат предоставления услуг, при котором выписку из госреестра недвижимости можно получить за несколько минут на сайте ЕПГУ. Кроме того, отмечается снижение количества сведений, выданных в бумажном виде: за шесть месяцев их насчитывается менее 0,2% – 112 тыс. из почти 55 млн выписок», – приводятся в сообщении слова руководителя Росреестра по Москве Игоря Майданова.



Так, за I полугодие текущего года наиболее популярными документами для получения в Москве стали: выписки о правах отдельного лица – выдано более 45,6 млн сведений, об объекте недвижимости – 7,3 млн, о переходе прав на объект недвижимости – 803 тыс.

Кроме того, по данным публично-правовой компании «Роскадастр», которые приводятся в материале, выдача сведений из ЕГРН очень популярна среди москвичей.