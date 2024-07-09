В Москве на всех станциях МЦД-4 до конца года запустят оплату по биометрии

В столице на всех станциях и вокзалах МЦД-4 до конца 2024 года запустят системы оплаты по биометрии, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.

«Безопасная работа сервиса обеспечена банковским уровнем защиты, все данные пользователей зашифрованы. Мы внедряем только лучшие российские платёжные решения по задаче Сергея Собянина», — сказал Ликсутов.



Он также отметил, что в настоящее система проезда по биометрии внедрена на всех станциях метро и МЦК, в терминалах «Аэроэкспресса», а также на причалах речных регулярных маршрутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городским вокзалом Печатники воспользовались более 2,2 млн пассажиров с июня 2022 года.