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Москва занимает первое место среди регионов по росту производства

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столица является лидером среди регионов по стабильному росту показателя индекса промышленного производства в течение 54 месяцев в целом (117,9 %) и отдельно в обрабатывающих отраслях (122,7%). Об этом сообщает НСН.

Москва занимает первое место среди регионов по росту производства
© ТАСС

В 2023 году в городе ввели в эксплуатацию более 415 тыс. кв. м промышленных объектов. В частности, это первый корпус инновационного центра электроники на площадке «МИЭТ» в Зеленограде.

Кроме того, на площадке «Алабушево» был сдан комплекс по производству электронных плат, а в индустриальном парке «Руднево» открыли производственный комплекс с конструкторским бюро.

Также стало известно, что Московская область заняла второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионе. Перечень подготовлен Минпромторгом, передаёт «Радио 1».

Результаты были объявлены на площадке выставки «Иннопром-2024».

«Московская область уже три года подряд входит в тройку рейтинга эффективности реализации промышленной политики в регионах страны. При этом второй год подряд Подмосковье — на втором месте», — заявила зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Ранее сообщалось, что два региона УрФО вошли в рейтинг субъектов с эффективной промышленной политикой.

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Максим Ликсутов
Минпромторг