В метро Москвы запустили экскурсии по депо «Измайлово»

В Московском метрополитене запустили экскурсии по депо «Измайлово», заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«Каждый желающий во время экскурсий сможет ознакомиться с работой, обычно скрытой от глаз пассажиров, в электродепо разных эпох — от старейших до самых современных», — рассказал Ликсутов.



Также 11 июля в Центре перспективных разработок состоится лекция об истории московского транспорта за последние 100 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве выпустили транспортную карту «Тройка» в честь Дня семьи, любви и верности.