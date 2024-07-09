Город поддержит проведение конкурса «Лучший книжный магазин Москвы»

Власти города поддержат проведение конкурса «Лучший книжный магазин Москвы». Об этом во вторник, 9 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Целями проекта являются популяризация чтения, продвижение книгоиздания и современных вариантов литературной торговли. Проведения конкурса запланировано на период с августа по декабрь. В нем могут принять участие коллективы розничной торговли всех форм собственности.

— Важное условие — магазины должны реализовывать книжную продукцию на московском рынке не меньше полугода, — рассказал Собянин в своем Telegram-канале.



9 июля в новом столичном пространстве «АКИ.лаб» начала работу международная издательства неделя. Мероприятие будет проходить до 12 июля включительно. На нем будет представлено порядка 30 крупных столичных компаний. В течение четырех дней на площадке пройдет свыше 200 бизнес-встреч с участием литературных агентов, редакторов и юристов. В ходе беседы поднимут вопросы о перспективе развития индустрии и поделятся опытом внедрения современных технологий в рабочий процесс.

Кроме того, одно из событий посвятят обзору российского книжного рынка.