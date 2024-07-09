Собянин поддержал проведение конкурса «Лучший книжный магазин Москвы»

В столице пройдет XVIII конкурс «Лучший книжный магазин Москвы». Правительство Москвы поддержит его проведение — соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

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Конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» проводится с 2007 года для популяризации книг и чтения, продвижения продукции в сфере книгоиздания, стимулирования внедрения современных форм и методов книжной торговли, а также повышения престижа труда в сфере книготорговли.

В конкурсе могут принимать участие коллективы предприятий розничной торговли (в том числе электронной) всех форм собственности, реализующие книжную продукцию на рынке Москвы не менее шести месяцев и соответствующие следующим требованиям:

— магазин должен быть стационарным торговым предприятием или постоянно действующей электронной торговой площадкой;

— магазин должен иметь обособленное помещение площадью не менее 10 квадратных метров (для электронных магазинов — специализированный раздел сайта);

— не менее 50 процентов общей площади торгового зала магазина должно быть занято книгами (для электронных магазинов доля книг в структуре общего товарооборота должна составлять не менее 50 процентов);

— оформление магазина должно иметь опознавательные знаки, относящие его к предприятиям книжной торговли;

— магазин должен осуществлять торговлю книгами в розницу.

Конкурс проводится в трех номинациях — это «Лучший книжный магазин общего профиля», «Лучший специализированный книжный магазин» (в том числе магазины-клубы, тематические магазины, интернет-магазины и прочее) и «Лучший специалист книжной торговли».

Книготорговые предприятия соревнуются в трех группах, формируемых в зависимости от объема годового товарооборота — более 50 миллионов рублей, от 10 до 50 миллионов рублей и до 10 миллионов рублей.

В номинации «Лучший специалист книжной торговли» победители тоже определяются в трех группах — это «Лучший руководитель» (управляющие и заведующие магазинами, их заместители, руководители высшего звена), «Лучший специалист» (бренд-менеджеры, менеджеры по закупкам, пиар-специалисты, специалисты по информационным технологиям, товароведы и другие) и «Лучший продавец» (продавцы, продавцы-кассиры, кассиры).

Конкурс разбит на два этапа: сбор заявок и так называемый контроль качества с использованием методов социологических исследований (опрос покупателей, desk research — сбор информации из открытых и закрытых источников для ее дальнейшей систематизации и анализа, контрольная закупка).

Победителей определяет конкурсная комиссия, состав которой утверждает Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Ежегодно для участия в конкурсе подается около 50 заявок. В 2023 году победителями стали флагманский магазин «Читай-город» в торговом центре «Европейский», «Дом книги на Фрунзенской», «Книжный магазин Пархоменко» (улица Татарская, дом 14), магазин «Книжки с картинками» (3-я Тверская-Ямская улица, дом 5), книжный магазин издательства Clever (Центральный детский магазин на Лубянке), магазин «Детский книжный» (Сиреневый бульвар, дом 63).

В числе победителей прошлых лет — магазины «Республика» на 1-й Тверской-Ямской улице, «Дом книги» в Орехове и на Ленинском проспекте, «Гиперион» в Хохловском переулке, «Библио-Глобус» на Мясницкой улице, «Релод» в Последнем переулке, книжный магазин музея современного искусства «Гараж», магазин издательства «Самокат» и многие другие книжные магазины Москвы.

Очередной, XVIII конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» пройдет в августе — декабре 2024 года.