Москвичей пригласили на IV фестиваль актуального научного кино ФАНК

С 2 по 11 августа в Москве пройдет четвертый по счету фестиваль научного кино ФАНК. Об этом «Мосленте» рассказали в пресс-службе фестиваля ФАНК.

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Посмотреть научные фильмы можно будет в киноцентре «Октябрь» (иностранные картины), а также в Павильоне «АТОМ» на ВДНХ и в культурном центре «Зотов» (российские картины). За время фестиваля жители и гости столицы смогут ознакомиться с 19 кинолентами, посвященными медицине, физике, биологии и другим наукам.

В рамках мероприятия будут представлены сразу несколько премьер. Среди иностранных фильмов в список попали греческая картина «Идеальная еда — секреты средиземноморской диеты» (режиссер Александрос Меркурис) и совместная картина США и Индии «Ноктюрны» (режиссеры Анупама Шринивасан и Анирбан Датта).

Российская программа порадует зрителей четырьмя премьерами. Среди них выдели картину Марьям Махиевой «Сквозь темную материю», фильм Анастасии Тарасовой «Территория привязанности», киноленту Софии Тимофеевой «Лучи удачи», а также картину режиссера Дмитрия Завильгельского «Летные характеристики крошечных жуков».

Фестиваль состоится при поддержке российского Министерства культуры. Также впервые в рамках мероприятия пройдет национальный конкурс по двум номинациям: лучший фильм и лучший короткометражный фильм.

12 июля в столице также состоится выставка проекта «Москва без окраин». Она пройдет в Музее Москвы на Зубовском бульваре.