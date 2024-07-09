В Москве стало больше дятлов

Количество дятлов в Москве выросло в четыре раза относительно прошлого года. О том, что этих птиц в Москве стало больше, заявил орнитолог Вадим Мишин в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

По словам специалиста, год выдался урожайным на приплод — такого количества детенышей всех видов птиц в столице еще не было.

«Удивительно много дятлов — ни в один год столько не было. Это касается в первую очередь пестрых дятлов, стали также попадаться зеленые дятлы, это очень редкое явление за 10 лет наблюдений. Если обычно дятлы в сезон приносят два–три детеныша, то сейчас уже больше десятка птенцов, а сезон еще не кончился. Количество дятлов увеличилось в четыре раза в этом году по сравнению с предыдущим годом», — поделился информацией Мишин.



Помимо этого, в Москве увеличилась численность синиц и дроздов-рябинников.

В июне жители столичного района Теплый Стан пожаловались на нашествие испанских слизней.