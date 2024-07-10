Электробусы начали ходить еще на трех маршрутах в шести округах Москвы

Вместо автобусов на маршруты Т19, № 138 и 787 вышли электробусы. Они идут через 14 районов столицы и соединяют 20 станций метро и Московских центральных диаметров. Об этом в среду, 10 июля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Москва — европейский лидер по количеству электробусов. Инновационный транспорт вышел еще на три маршрута в шести округах столицы. В столице курсируют уже более 1760 электробусов на более чем 130 маршрутах, — рассказал Ликсутов.



Электробус, следующий по маршруту Т19, едет от остановки «Метро «Сокол» до станции «Крылатское». Маршрут № 787 проходит от девятого микрорайона Кожухова до станции Перово. Маршрут № 138 соединяет станции метро «Парк культуры» с конечной остановкой «Улица Марии Ульяновой», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ликсутов также сообщал, что еще три новых маршрута электробусов запустили в Москве — № 103, 299 и 796. Они проходят по юго-восточным, юго-западным и западным районам столицы.

Число автобусов и электробусов увеличили на четырех маршрутах БКЛ в районе станций «Деловой центр», «Шелепиха» и «Хорошевская», которые были закрыты с 22 июня.