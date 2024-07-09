Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT дал прогноз погоды в Москве на неделю.

«В Москве до конца рабочей недели погода будет определяться влиянием антициклона и ожидается без осадков. Сегодня у нас в московской области местами, возможно, пройдёт кратковременный дождь, в основном это касается северо-запада и западных районов. До самой Москвы кучево-дождевые облака не дойдут. Далее, сегодня в Москве до +29...+31 °С, по области +27...+32 °С. Среда, четверг, пятница — +25...+30 °С», — сказал Ильин.



По его словам, сегодня ожидается южный ветер, а в среду и четверг — северный, северо-восточный, 5—10 м/сек.

«В пятницу будем находиться в центре области высокого давления, поэтому ветер слабый, переменных направлений. В субботу появляется вероятность кратковременных дождей. По области местами отдельные очаги кучево-дождевых облаков с небольшим кратковременным дождём. В воскресенье вероятность дождей растёт. Уже в самой Москве пройдут кратковременные дожди, температура понижаться не будет», — добавил он.



Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что на юге Европейской России температура выше многолетних значений на 4—6 °С.