Завершились работы по созданию плоскостной парковки у "Текстильщиков"

Строительно-монтажные работы по созданию плоскостной парковки возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Текстильщики" подошли к концу, рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

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"На создание паркинга у станции БКЛ "Текстильщики" потребовалось около 430 тонн асфальтобетона и 200 метров барьерного ограждения. Основные работы на объекте уже выполнены, сейчас завершается монтаж оборудования: парковка будет оснащена информационным табло, видеокамерами и терминалами оплаты", – отметил он.



Общая площадь парковочного пространства составит 2 700 квадратных метров и сможет вместить 81 автомобиль. При этом 10 машино-мест будут отведены для парковки маломобильных групп населения.

По словам Загрутдинова, интеграция парковки в инфраструктуру метрополитена даст возможность обеспечить москвичам комфортную пересадку со своего личного транспорта на городской, а также поспособствует сокращению автомобильного трафика.

В настоящее время в ходе реализации проекта городского вокзала Текстильщики строится и пешеходный мост, длина которого превысит 140 метров. После его возведения пассажиры смогут переходить со станции БКЛ "Текстильщики" на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии метро.

По данным московского Дептранса, за год пассажиропоток на БКЛ увеличился на 30%. За счет этой линии участки метро разгрузились до 23%, на некоторых станциях стало свободнее на 40%, благодаря чему пассажиры могут экономить в пути до 45 минут в день.