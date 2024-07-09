Город выставил на торги два нежилых здания в районах Нагорный и Гольяново

Инвесторы могут приобрести у города два нежилых здания на востоке и юге столицы общей площадью около 400 квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Максим Гаман.

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— Город выставляет на аукционы как небольшие коммерческие помещения, подходящие для мастерской или кофейни, так и более крупные объекты, в которых можно открыть торговый центр или представительство компании. Сейчас на торгах доступно два здания: одно площадью 38,8 квадратного метра, а другое — 348,8 квадратного метра. Приобрести их смогут все желающие, — рассказал Максим Гаман.

Здание по адресу: 1-й Иртышский проезд, дом 6, строение 7, расположено в районе Гольяново недалеко от Щелковского шоссе. Здесь можно организовать, к примеру, шиномонтажный сервис.

В Нагорном районе в 500 метрах от станции метро «Нагорная» по адресу: Электролитный проезд, дом 1, корпус 5, находится отдельно стоящее здание площадью 348,8 квадратного метра. Оно подойдет под открытие магазина или центра бытовых услуг.

— Прием заявок от потенциальных покупателей, в зависимости от объекта, завершится 12 или 22 июля. Торги состоятся 24 июля и 1 августа. Для участия в аукционе нужно зарегистрироваться на площадке «Росэлторг», получить электронную подпись, внести задаток в размере 20 процентов от начальной стоимости лота и подать заявку, — добавил генеральный директор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов.



Объекты находятся в хозяйственном ведении Центра управления городским имуществом. Подробнее ознакомиться с выставленными городом объектами, лотовой документацией и правилами проведения аукционов можно на сайте ГУП «ЦУГИ» в разделе «Коммерческая недвижимость» или на Инвестиционном портале Москвы.

Сервис на протяжении десяти лет остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Портал предоставляет исчерпывающую информацию о мерах поддержки, налоговых режимах и льготах, в том числе и для промышленных предприятий.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что коммерческая недвижимость от города, выставляемая на торги, пользуется большим спросом у представителей бизнеса и физических лиц. Покупка объектов позволяет им открывать кафе, магазины, выставочные залы, офисы и другие объекты. Благодаря этому в столице создаются новые рабочие места и развивается инфраструктура.