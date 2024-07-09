Сервис «ЗонтБери» начнет работать в столичном метро с 10 июля

В Московском метрополитене с 10 июля начнет работу сервис по выдаче зонтов в аренду «ЗонтБери», сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На улице яркое солнце? Или вас внезапно застал дождь? Теперь это не проблема: мы начинаем тестировать новый сервис «ЗонтБери». Это автомат по выдаче зонтов в аренду. Идею сервиса придумали сотрудники «Московского транспорта» на одной из встреч «Стартап-студии». Это командный интенсив, где мы разрабатываем новые услуги в области транспорта и «умного» города. Организатор «Стартап-студии» – фонд «Транспортные инновации Москвы». Шеринг зонтов можно уже найти на станциях метро «ФизТех» (выход №1), «Яхромская» (выход №1), «Лианозово» (между выходами №1 и 2–5, между выходами №6 и 7). Сам сервис заработает с 10 июля», – говорится в сообщении.



Уточняется, что на крышке аппарата пассажиры смогут найти QR-код, перейдя по которому, они смогут ознакомиться с тарифами аренды.

Как отметил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, в столице продолжают повышать качество обслуживания пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.