Более 550 мастер-классов проведут на фестивале "Вкусы России"

Мастер-классы и кулинарные шоу проводятся на гастрономическом фестивале "Вкусы России" на ВДНХ в Москве до 14 июля. В них могут принять участие все желающие, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Всего пройдет больше 550 занятий - кулинарных, ремесленных и творческих. Приходите на площадку и попробуйте приготовить блюда по рецептам разных регионов, лимонады из ягод и фруктов, освоить техники ткачества и росписи пряников", - сказала Сергунина, слова которой приводит ТАСС пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.



Отмечается, что на кулинарных шоу шеф-повара показывают зрителям процесс создания вкусных шедевров из разных продуктов, привезенных со всей России.

"Узнать рецепты популярных национальных блюд посетители могут на кулинарных мастер-классах. <…> Программа фестиваля включает и экспресс-занятия по созданию напитков", - добавили в департаменте.



Кроме того, гости фестиваля могут принять участие в ремесленных мастер-классах по кожаной мозаике и ткачеству, попробовать себя в лепке и росписи. При этом на все мастер-классы регистрация не требуется: участвовать можно в порядке живой очереди взрослым и детям с пяти лет в сопровождении старших.

Фестиваль "Вкусы России" проходит у арки главного входа ВДНХ с 6 июля. На площадке развернулась ярмарка с фермерскими продуктами более чем из 70 регионов страны, ресторанный дворик, монопродуктовые кафе и мастерские. В культурной программе - музыкальные и танцевальные выступления.