Фестиваль городского хозяйства пройдет в Москве с 1 августа по 8 сентября

В столице с 1 августа по 8 сентября в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в олимпийском комплексе «Лужники» состоится Фестиваль городского хозяйства. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Комплекс городского хозяйства Москвы подготовил насыщенную программу мастер-классов, шоу, лекций, экскурсий, выставок и другие мероприятия. Гостей ждут на площадке у входа на территорию олимпийского комплекса со стороны станции метро «Спортивная». Гости увидят масштабную выставку интерактивных экспонатов и инсталляций и узнают много интересного о работе коммунальных служб столицы. Например, там можно будет изучить, как устроены инженерные сети и различные объекты городского хозяйства и как они работают. Экспозиция также расскажет, как заботятся о московских домах и дворах, как ухаживают за водоемами и многое другое», – говорится в сообщении.



Уточняется, что посетителей площадки будет встречать арт-объект «Рукотворный город». Далее расположат арт-объект в виде гигантских петуний, в темное время суток они будут освещать пространство, а днем станут фотозоной.

«Еще один арт-объект – мультимедийный экран в форме лампы накаливания. Это символ света и энергии мегаполиса, ведь надежное энергоснабжение – основа функционирования города. На противоположном конце площадки – арт-объект «Зеленая тропа» с городскими цветами. Она поможет узнать больше о растениях, в весенне-летний период украшающих городские цветники. А инсталляция в виде столичного пруда в разрезе покажет, какие технические и биологические решения применяются специалистами при реабилитации московских водоемов», – отмечается на сайте.



Также для посетителей подготовили выставку спецтехники, экскаватор-шоу и множество мастер-классов.