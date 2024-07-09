Москва реализовала на торгах более 300 нестационарных торговых объектов

С января по май 2024 года город реализовал на торгах более 300 нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

— За первые пять месяцев этого года на городских торгах реализовано 363 нестационарных торговых объекта. Для сравнения: в январе – мае прошлого года торги состоялись по 114 объектам. Самыми популярными у предпринимателей стали киоски и павильоны: с начала года реализовано 153 таких НТО, а на каждый лот в среднем претендовало два участника, — рассказала Мария Багреева.



Участие в торгах по реализации нестационарных торговых объектов открывает широкие возможности для развития малого бизнеса в столице. С победителями заключают договоры, по условиям которых им либо передают в пользование готовые НТО, либо выделяют участки под их размещение. Предприниматели открывают в киосках и павильонах кафе, магазины, пункты проката спортинвентаря, устанавливают вендинговые автоматы и постаматы для выдачи интернет-заказов, тележки с мороженым, кукурузой или напитками, бахчевые развалы и елочные базары.

— Больше всего объектов за пять месяцев было реализовано в центре столицы: там прошли торги по 80 лотам. На западе столицы был выставлен 61 НТО, на юге – 53, на востоке – 47, на юго-западе – 37. Еще по 19 объектов город реализовал в Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах, 18 – в Северо-Западном, 15 – в ТиНАО, 11 – в САО и три — в Зеленограде, — рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений – здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно дистанционно – вся процедура проходит онлайн.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».