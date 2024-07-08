Московский зоопарк рассказал об особенностях кошачьих лемуров

В пресс-службе Московского зоопарка рассказали необычные факты о кошачьих лемурах — небольших представителях приматов, которые питаются фруктами и насекомыми.

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— Это очень социальные животные, обычно группа составляет около 20–30 особей, — пояснили в пресс-службе.



В семье лемуров есть такая форма взаимодействия, как груминг. Она помогает животным заводить друзей и укреплять связи.

Большую часть времени маленькие приматы живут на земле, а пик активности лемуров приходится на ночное время.

В апреле пресс-служба Московского зоопарка поделилась необычными фактами об амурских тиграх. Например, эта крупная кошка умеет не только охотиться, но и рыбачить.

Министерство просвещения России совместно с Московским зоопарком 25 апреля поздравило граждан страны с Днем пингвина и поделилось необычными фактами об этих пернатых. По этому случаю были созданы специальные карточки.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова 3 апреля поделилась видео с участием маленьких антилоп — дикдиков — и рассказала несколько фактов об этих животных.