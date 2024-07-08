Что ожидает москвичей после «комфортной погоды» в выходные

На текущей неделе в столичном регионе ожидается близкая к плюс 30 градусам температура. В выходные, 13 и 14 июля, столбики термометров будут показывать до 33 градусов выше нуля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Вечерняя Москва

«После комфортной погоды, которая была в выходные, когда температура в субботу впервые с начала месяца была на 0,4 градуса ниже нормы, к Москве приблизилась восточная периферия антициклона: малооблачное небо, никаких осадков в течение рабочей недели. И солнце опять будет создавать ситуации для жаркой погоды днем», – отметил синоптик. Москва24

Он также сообщил, что температура воды в Москве-реке прогрелась до черноморских значений. Агентство «Москва»