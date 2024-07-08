Полосу препятствий пришлось пройти Катюше для встречи с мамой Диндин

Целеустремленная панда Катюша из Московского зоопарка, преодолевающая препятствия, попала на новое видео от генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой. На кадрах отважная малышка последовала за своей мамой Диндин во внутренний вольер, но на пути спотыкалась и едва не упала с высоты, но все-таки достигает своей цели.

Под постом оставили почти 200 комментариев. Многих восхитила ловкость Катюши: «Шустрая как папа», «Так торопится, аж ножки заплетаются», «Топтыжка такая».

Накануне Катюша попыталась затащить маму Диндин в бассейн. На видео малышка следует за мамой мимо бассейна и неожиданно нападает, пытаясь скинуть ее в воду, но ничего не вышло. Но это не расстроило Катюшу, и она охладилась в бассейне сама.

Недавно Московский зоопарк показал трех голубых барашков, которые появились на свет. Одна из самок родила сразу двоих ягнят, что в природе встречается редко. Большая семья живет на Турьей горке, на Новой территории.